Что, неужели с балансом всё отлично? *смеёмся по-старкрафтски*

В течение лета Blizzard провела два закрытых бета-тестирования грядущих Overwatch 2. Справедливости ради, статус «закрытого» тестирования был лишь формальностью, и все, кто хотели, участие в проверке проекта всё же приняли. После окончания второго этапа закрытой «беты» геймеры, которые явно осознали всю неготовность проекта к релизу, справедливо посчитали, что перед запланированным на октябрь ранним запуском Overwatch 2 представители Blizzard всё же проведут финальное открытое тестирование, которое помогло бы собрать информацию хотя бы об ошибках, не говоря уже о проблемах с балансом. Но нет: компания решила отказаться от дальнейших публичных проверок игры. Об этом в своём Twitter сообщил Йон Спектор, один из высокопоставленных сотрудников Blizzard и «коммерческий лидер» Overwatch.

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По словам Спектора, сейчас всё внимание Blizzard сосредоточено на том, чтобы выпустить в свет максимально качественную версию Overwatch 2. Как одно помешает другому, учитывая, что оно наоборот должно помочь в достижении данной цели, ясно только разработчикам, а с простыми смертными они традиционно не откровенничают.

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Ранний запуск Overwatch 2 назначен на 4 октября. В этот день в релиз поступит незавершённая версия игры, в которой будет представлен только сетевой режим с несколькими новыми персонажами, картами и новым форматом ведения боя («Натиск»). Кооперативный PvE-режим появится в игре когда-нибудь в будущем.