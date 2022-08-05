Ничего нового тут нет, но для шутера умения определённо редкие.

В начале следующей недели в Apex Legends стартует контентный сезон «Преследование», главным нововведением которого станет новая «Легенда» под позывным Вэнтедж (Vantage). Данный персонаж — снайпер, со всеми ему сопутствующими элементами военной романтики, поэтому заострение внимания на активных и пассивных способностях нового героя было лишь вопросом времени.

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Итак, тактическая способность Вэнтедж позволяет ей отправлять на разведку свою летучую мышь по кличке Эхо, после чего переместиться к ней. Пассивное умение позволяет с помощью прицела разведывать обстановку и узнавать подробности состояния противников, включая их вооружение и экипировку. Наконец специальная (ультимативная) способность, которую окрестили «Меткой снайпера», позволяет отметить противника, в результате чего тот начинает получать бонусный урон.

Иными словами, мы имеем дело со снайпером, параллельно выполняющим функцию поддержки отряда с помощью разведки и «дебаффа» противников. Ничего особо интересного в этом нет, но такова уж специфика снайперского ремесла: обычно в геройских шутерах их оставляют один на один с винтовкой, справедливо считая, что снайпер по определению слишком мощный персонаж, и усиливать его боевыми способностями — верный путь к дисбалансу.

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Сезон «Преследование» стартует 9 августа.