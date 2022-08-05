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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Снайпер-наводчик: Respawn показала, какими способностями обладает новая героиня Apex Legends
Ничего нового тут нет, но для шутера умения определённо редкие.
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В начале следующей недели в Apex Legends стартует контентный сезон «Преследование», главным нововведением которого станет новая «Легенда» под позывным Вэнтедж (Vantage). Данный персонаж — снайпер, со всеми ему сопутствующими элементами военной романтики, поэтому заострение внимания на активных и пассивных способностях нового героя было лишь вопросом времени.

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Итак, тактическая способность Вэнтедж позволяет ей отправлять на разведку свою летучую мышь по кличке Эхо, после чего переместиться к ней. Пассивное умение позволяет с помощью прицела разведывать обстановку и узнавать подробности состояния противников, включая их вооружение и экипировку. Наконец специальная (ультимативная) способность, которую окрестили «Меткой снайпера», позволяет отметить противника, в результате чего тот начинает получать бонусный урон.

Иными словами, мы имеем дело со снайпером, параллельно выполняющим функцию поддержки отряда с помощью разведки и «дебаффа» противников. Ничего особо интересного в этом нет, но такова уж специфика снайперского ремесла: обычно в геройских шутерах их оставляют один на один с винтовкой, справедливо считая, что снайпер по определению слишком мощный персонаж, и усиливать его боевыми способностями — верный путь к дисбалансу.

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Сезон «Преследование» стартует 9 августа.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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Альберт Ахметвалиев
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Имею 3060, но для ведьмака достаточно было бы и 1050ти. 4к монитора нет, есть 2к, но когда взял у друга ПС4 на недельку и включил на телевизоре, то кайфанул, с геймпадом не хуже, а даже наверно лучше...
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Опять "аналогов" нет. Это пи3дeц какой-то. В рахе только одни "анологвнет" клепают. Где там расфуфыренная армата? Почему её до сих пор нет в Украине? Или ее для парадов на мавзолейной площади проектир...
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LorDex
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Надеюсь там со старта ограничители майнинга воткнут. И не такие, как на LHR картах, а что-нибудь по серьёзнее.
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Andralexx
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А точно российская? Очень уж на продукцию каракала смахивает.
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