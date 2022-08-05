Но игра у нас недоступна. Какая жалость (нет).

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Разработчики кооперативного зомби-шутера Back 4 Blood раскрыли информацию по второму дополнению, которое получило название Children of the Storm. Апдейт станет доступен с 30 августа, он добавит в игру пятый акт сюжетной кампании, дополнительного персонажа («пророк» Дэн), четыре новых типа врагов, а также новое оружие, карточки и прочее барахло.

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Ещё один важный момент — 8 свежих обликов для персонажей и пушек. Скины персонажей также наглядно представлены в свежей дорожной карте. Напомним, в пятом акте кампании героям нужно будет сразиться с каким-то апокалиптическим культом.

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Back 4 Blood недоступна в Steam для жителей России и Беларуси.