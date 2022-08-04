Компания Square Enix официально анонсировала Tactics Ogre: Reborn — обновлённую версию фэнтезийной ролевой стратегии Tactics Ogre: Let Us Cling Together родом с PlayStation Portable.
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Ремастер-версия портативного проекта сможет похвастаться улучшенной графикой и звуком, переработанным управлением и «прокачанным» искусственным интеллектом, а также подтянутой под современные стандарты боевой системой. Сюда же стоит записать ряд новых функций (автосохранение, ускорение битв) и озвученные ролики (на английском и японском языках).
Всем заинтересованным стоит знать, что Tactcs Ogre: Reborn будет доступна для покупки как в физическом издании, так и в цифровом. Что останется практически неизменным — так это нелинейный сюжет, в котором игроку нужно будет принимать непростые решения, влияющие на концовку.
Tactics Ogre: Reborn поступит в продажу 11 ноября на ПК (Steam), PS4, PS5, а также Nintendo Switch. В расширенное издание войдёт укороченная версия саундтрека. Напомним, оригинальная ролевая игра вышла ещё в 1995 году на консоли SNES.