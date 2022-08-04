Нужно было пройти игру на максимальнейшей сложности, ни разу не сыграв в ящик.

Несмотря на то, что возраст Halo 2 уже безо всяких преувеличений преклонный, фанатов у данного культового боевика до сих пор остаётся вагон и маленькая тележка. В связи с этим блогер под ником MoistCr1tikal организовал для всех желающих испытание с наградой в $20 000. Чтобы получить приз, нужно было пройти Halo 2 на максимальном уровне сложности со всеми активными модификаторами-усложнителями, ни разу при этом не потеряв героя во время прохождения.

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Задача, безусловно, архисложная: многие просто на максимальной сложности, без модификаторов, не в состоянии осилить Halo 2, на что, по всей видимости, и был расчёт организовавшего испытание блогера. Но одной детали он всё-таки не учёл: во-первых, ради денег люди готовы на многое, и во-вторых, запрета на использование игровых багов и глитчей озвучено не было. Как итог, стример Jervalin сумел одолеть Halo 2 на вышеизложенном сверхмаксимальном уровне сложности за шесть с половиной часов.

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Бытует мнение, что без «багоюза» осуществить подобное прохождение попросту невозможно: локации в игре созданы таким образом, что в некоторых из них невозможно избежать заведомо проигрышного сражения в таком режиме. Внутриигровые ошибки же позволили «проскочить» эти локации.