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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Dead by Daylight издадут новую приключенческую головоломку Project S
Но разработчиком, естественно, выступают уже не они, а другой коллектив.
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Компания Behaviour Interactive, известная в первую и в последнюю очередь как создательница Dead by Daylight, также предоставляет издательские услуги желающим того небольшим коллективам разработчиков. Именно благодаря данному обстоятельству, в частности, сегодня в нашу редакционную новостную ленту и попала игра под (кодовым?) названием Project S от маленького коллектива Lunarch Studios.

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Согласно описанию, действие Project S разворачивается в фантастическом мире, где острова буквально парят в воздухе, обеспечивая местному населению не только чувство волшебности, но и предоставляя шикарный вид из окон. С точки зрения жанра Project S представляет собой приключенческую головоломку в открытом мире, который необходимо исследовать и тайны которого предстоит разгадать.

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Релиз должен состояться в следующем году; пока без конкретики.

#behaviour interactive #lunarch studios #project s
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felsher 03
14:40
ты походу конкретно пережрал пенопласта!)) Каклы тупенькие пошли нынче, хотя, каке книги такие и читатели. Они-же под конкретную аудиторию писаны!))
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
KillerHead
14:38
проблем с новыми ревизиями чипов на 6х уже норм работают без отвалов, не считая разгонов и майнинга 24/7, там любая отвалится...
Инсайдер: с TGP в 300W RTX 4070 всё равно сможет потягаться в мощности с RTX 3090 Ti
ахахах
14:36
это городу просто повезло,что метеорит упал в озеро.А иначе небыло б такого города на юге Урала.Я общался тогда в 2013г со знакомыми оттуда,узнать чё там происходит в Челябинске после падения метеорит...
Обломок челябинского метеорита в форме сердца продают за 142 млн рублей
felsher 03
14:35
вот и хорошо, увгн чмо.
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Пелотка
14:33
Да... Тогда разгон был увлекательным и прибыльным (!) занятием, а не как сейчас (+10% ценой несколько сотен USD) )))
Intel Pentium 4 поколения Northwood под жидким азотом на частоте 5045 МГц начал выдавать себя за Celeron
felsher 03
14:31
не шути так у меня двое))
5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers
big4tune
14:30
через час мозг давно был мертв, вновь заведенное сердце еще не делает свинью живой.
Intel Pentium 4 поколения Northwood под жидким азотом на частоте 5045 МГц начал выдавать себя за Celeron
Пелотка
14:29
Intel писали что карта рассчитана на игры с DirectX 12 и Vulkan API. В старом DirectX количество FPS может быть отличным (другим).
Видеокарта Intel Arc A750 в Control оказалась быстрее RTX 3060 и RX 6600 XT
Пелотка
14:28
видимо, они допиливают драйвера ? это хорошо
Видеокарта Intel Arc A750 в Control оказалась быстрее RTX 3060 и RX 6600 XT
ахахах
14:28
на Украине два менталитета-Русский и Европейский,если ты невкурсе.Там просто перемешано в одной стране всё это и нетак-то просто это отделить
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
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