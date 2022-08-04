Компания Behaviour Interactive, известная в первую и в последнюю очередь как создательница Dead by Daylight, также предоставляет издательские услуги желающим того небольшим коллективам разработчиков. Именно благодаря данному обстоятельству, в частности, сегодня в нашу редакционную новостную ленту и попала игра под (кодовым?) названием Project S от маленького коллектива Lunarch Studios.
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Согласно описанию, действие Project S разворачивается в фантастическом мире, где острова буквально парят в воздухе, обеспечивая местному населению не только чувство волшебности, но и предоставляя шикарный вид из окон. С точки зрения жанра Project S представляет собой приключенческую головоломку в открытом мире, который необходимо исследовать и тайны которого предстоит разгадать.
Релиз должен состояться в следующем году; пока без конкретики.