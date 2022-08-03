В чём логика такого решения, спрашивать уже давно бессмысленно.

После того как Microsoft и Sony присоединились к так называемым санкциям против России, пользоваться консолями их производства внутри страны стало, мягко говоря, затруднительно и унизительно. Те отечественные геймеры, которые привыкли играть на консолях, нашли выход из сложившейся ситуации, создав учётную запись в «несанкционированном» регионе — например, в Турции, и оплачивая покупки с помощью карт турецких банков. При таком способе итоговые цены на игры при переводе по нынешнему курсу валют даже становятся значительно выгоднее, чем ранее в официальном российском регионе.

реклама

И, очевидно, оба данных обстоятельства — обход «санкций» и получение игр дешевле, чем надо — Microsoft с Sony не устраивают, в результате чего гиганты намереваются запретить пользоваться турецкими банковскими картами Ozan и Oldubil из не связанных с Турцией регионов. Об этом сообщил портал Digital Report. Откуда данные сведения почерпнул непосредственно данный портал, пока неясно.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке Вдвое подешевела 6700XT MSI 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Если верить неофициальной информацией, то продажи игр в турецком регионе за последние месяцы взлетели в пять раз. Естественно, связано это с обходом ограничений пользователями из других стран. В основном, естественно, из России — как одного из наиболее платёжеспособных европейских регионов, от которого издатели решили собственноручно отказаться.