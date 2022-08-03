Решение также касается и мобильного приложения.

Китайская компания Huawei объявила о прекращении продаж продукции в официальном интернет-магазине Huawei Mall, а также в одноимённом мобильном приложении. В опубликованном на сайте уведомлении оказывается, что с 1 августа 2022 года в 10:00 по московскому времени Huawei остановила продажи.

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Там же, на сайте, сообщается, что заказы, размещённые ранее в интернет-магазине Vmall, будут доставлены в обычном режиме. На товары, уже купленные на площадке, продолжает распространяться гарантийное обслуживание в соответствии с правилами доставки и гарантийными условиями.

На момент написания данного материала на страницах всех продуктов в Vmall указано, что товара нет в наличии. Но просмотреть характеристики устройств и их цены все ещё можно.

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Также продукция Huawei ещё доступна для заказа через российский раздел сайта Huawei.com. У пользователей есть возможность приобрести ноутбуки, смартфоны, планшеты, наушники и прочие устройства.