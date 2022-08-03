Потому что подобные вещи комментировать не принято.

Вчера утром в Сети появилась информация о существовании ранней рабочей сборки консольной версии S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Согласно утечке, студия GSC Game World поручила сторонней компании разработку консольной версии своей культовой игры — по всей видимости, чтобы западная игровая аудитория, которая больше тяготеет именно к консолям, ознакомилась с франшизой перед тем как приступить к S.T.A.L.K.E.R. 2, которая, быть может, когда-нибудь действительно появится на свет.

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Автор утечки не просто сообщил о её существовании, но и выложил в Сеть соответствующий архив, который некоторые бесстрашные пользователи успели загрузить и установить на свои устройства, подтвердив работоспособность соответствующей версии вкупе с традиционно консольными изменениями в интерфейсе и полной поддержкой консольных контроллеров.

Согласно предоставленной инсайдером информации, далеко не все в GSC Game World разделают политику руководства компании, и считают, что отрезать российский рынок — крайне необдуманное решение. В качестве жеста протеста они и выложили в Сеть соответствующий архив.

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В самой GSC Game World утечку комментировать не стали, заявив, что компания не комментирует слухи, а за всеми официальными новостями можно следить в различных социальных сетях и на официальном сайте.