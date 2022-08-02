После того как Epic Games открыла всем желающим доступ к своему движку Unreal Engine 5, у людей, обладающих просто нецензурно большим количеством свободного времени и желания, стали возникать идеи по «ремастеризации» культовых игр прошлого. После десятков (если не сотен) подобных видеороликов очередь дошла до God of War (2005).
реклама
Как уверяют энтузиасты, при создании данного «ремейка» они применяли всё богатство доступных в Unreal Engine 5 инструментов, включая систему освещения Lumen и трассировку лучей. Насколько привлекательным получился видеоряд, судить, конечно, не нам; отметим лишь, что традиционный для моддерских творений на UE5 «засвет» и здесь никуда не делся.
Вдобавок энтузиасты отметили, что их работа является исключительно развлекательным материалом, созданным для записи видеоролика. Никакого фанатского ремейка God of War не будет. Как и десятков других псевдо-ремейков/ремастеров на Unreal Engine 5.