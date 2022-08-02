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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиаст показал, как выглядел бы современный ремейк God of War
Естественно, той, которая из 2005 года, а не из 2018-го.
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После того как Epic Games открыла всем желающим доступ к своему движку Unreal Engine 5, у людей, обладающих просто нецензурно большим количеством свободного времени и желания, стали возникать идеи по «ремастеризации» культовых игр прошлого. После десятков (если не сотен) подобных видеороликов очередь дошла до God of War (2005).

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Как уверяют энтузиасты, при создании данного «ремейка» они применяли всё богатство доступных в Unreal Engine 5 инструментов, включая систему освещения Lumen и трассировку лучей. Насколько привлекательным получился видеоряд, судить, конечно, не нам; отметим лишь, что традиционный для моддерских творений на UE5 «засвет» и здесь никуда не делся.

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Вдобавок энтузиасты отметили, что их работа является исключительно развлекательным материалом, созданным для записи видеоролика. Никакого фанатского ремейка God of War не будет. Как и десятков других псевдо-ремейков/ремастеров на Unreal Engine 5.

#unreal engine 5
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