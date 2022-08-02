Всё, как и было обещано.

Быть может, Assassin’s Creed Valhalla и находится на излёте своего жизненного цикла, но Ubisoft не торопится списывать своё творение со счетов. Напротив: компания активно осуществляет контентную поддержку «Вальгаллы», и сегодня к ней было применено обновление версии 1.6.0, в состав которого вошёл новый бесплатный игровой режим под названием The Forgotten Saga («Забытая сага»).

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Режим создавался с применением roguelite-механик, так что фанатам жанра свежая контентная добавка должна прийтись по душе. По сюжету режима, нам в роли Одина необходимо попасть в Нильфхейм и одолеть Хель — царицу мира мёртвых в скандинавской мифологии. Путь будет опасным, но важным.

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Что касается дальнейшего развития серии Assassin’s Creed, то соответствующими планами Ubisoft собирается поделиться в сентябре в ходе специального мероприятия Ubisoft Forward.