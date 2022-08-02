В настоящее время финская студия Remedy разрывается сразу на несколько частей, работая над пятью самыми разными проектами. Среди них, в частности, условно-бесплатный сетевой шутер под кодовым названием Vanguard, сроков сдачи которого в релиз компания хоть и не называла, но, определённо, имела на этот счёт какие-то представления. Как бы то ни было, эти представления пришлось пересмотреть: сегодня Remedy сообщила, что ей нужно дополнительное время, дабы довести Vanguard до нужной степени готовности.
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Как отмечает студия, за годы она сформировала высокую планку качества своих проектов, и чтобы Vanguard ей соответствовала, необходимо обеспечить проекту больше ресурсов. В данном случае — времени.
В настоящее время Vanguard находится на стадии концепта, а основная большая работа только впереди. По замыслу, в активную фазу разработки Vanguard переведут только в 2023-м, и то, сперва для этого необходимо будет сформировать крупную и опытную команду девелоперов.
Вместе с тем Remedy снизила прогноз по выручке за текущий год.