Для его работы не нужны классические антивирусные базы.

Российская антивирусная компания «Доктор Веб» представила Dr.Web FixIt! — новое программное решение, предназначенное для обеспечения информационной безопасности персональных компьютеров, работающих под управлением ОС Windows.

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Разработчики Dr. Web Fixit! поясняют, что их облачный сервис создавался для «удалённой диагностики инцидентов информационной безопасности и устранения их последствий». Сервис использует специальную диагностическую утилиту Fixit! для выявления следов присутствия вредоносных программ, после чего на основе полученного отчёта проводит диагностику. Если вредоносное ПО выявляется, то в дело идёт уже другой компонент облачного сервиса. Ключевое отличие нового решения «Доктора Веба» от других продуктов, предназначенных для выявления уже известных вредоносных программ с помощью вирусных баз, заключается в том, что Dr.Web FixIt! позволяет выявлять новейшее вредоносное ПО и программы, используемые для целевых атак и не выявляемые никакими другими инструментами.

«Этот сервис будет полезен специалистам, в чьи обязанности входит разбор инцидентов, — сказал руководитель вирусной лаборатории «Доктор Веб» Игорь Здобнов. — Особенно, когда речь идёт про исследование станции, к которой нет физического доступа. Решение состоит из системы сбора данных, аналитической части с созданием и применением фильтров нужных категорий данных, а также механизмов выяснения причин и лечения инцидентов в системе пользователя. В отличие от десктопных программ со схожими функциями, Dr.Web FixIt! работает в виде веб-приложения. Как на момент сбора, так и при анализе данных используются наши собственные разработки в сфере облачных вычислений».

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Изначально сервис Dr.Web FixIt! задумывался для внутреннего использования в компании «Доктор Веб». Его создание началось с инициативы технических специалистов, которым надоело одни и те же проблемы на протяжении многих лет. Постепенно возникла идея сделать некий портал, в котором компания агрегировала бы все знания и опыт в части заражений ОС, алгоритмов детекта и лечения угроз.