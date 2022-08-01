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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Steam стартовал «Фестиваль выживания»
Не всем суждено воспользоваться его преимуществами.
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Как и было обещано ранее, сегодня в Steam стартовала новая акция, призванная предоставить геймерам возможность закупиться интересующими их играми по сниженным ценам. В России данная акция после приостановки всех привычных операций по оплате товаров в Steam в значительной степени утрачивает смысл, поскольку воспользоваться ею в текущих условиях смогут только наиболее опытные пользователи, поэтому просто коснёмся данной темы, поскольку нас читают не только из России, но и из многих стран СНГ.

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В рамках данной акции можно приобрести «выживастики» и «ужастики»: так, например, в акции принимают участие ARK Survival Evolved, 7 Days to Die, DayZ, The Forest, Rust и другие.

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Предложения будут актуальными вплоть до 8 августа, 20:00 по московскому времени.

#steam #valve
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Death_Arrow
22:39
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V.L.A.D.L.E.N
22:38
Ты там спермой подавился, рыга?
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
V.L.A.D.L.E.N
22:38
Он тебе жопу побрить и отбелить хочет, алень ты штопный. А ты даже не просекаешь, чучело.
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
korney
22:38
такафн нафапрос
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
ptlrkptt
22:37
тогда нужно устанавливать систему видеонаблюдения и сигнализацию с защитой от кошек, как только котейка подходит на расстояние прыжка -- из системного блока раздаётся громкое "гав гав" и рычание ))
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Kumchick
22:35
30к это дешего???
Геймерские процессоры дешевеют в российских магазинах – Core i5-12600KF скинул 33%
V.L.A.D.L.E.N
22:35
Давай я тебе по ебaлу арматурой пeрeeбу, тварь eбaная? Чтобы мозги твои достались кормом для сизых голубей.
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
V.L.A.D.L.E.N
22:34
Кому здесь по eблищу пeрeбать, жывотные? Это бесплатно. Желательно иметь страховой полис, чтобы в случае трагического исхода ваши родственники могли купить себе на выплаченную страховку белую ладу.
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Vorvort
22:34
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korney
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Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
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