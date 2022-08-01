Не всем суждено воспользоваться его преимуществами.

Как и было обещано ранее, сегодня в Steam стартовала новая акция, призванная предоставить геймерам возможность закупиться интересующими их играми по сниженным ценам. В России данная акция после приостановки всех привычных операций по оплате товаров в Steam в значительной степени утрачивает смысл, поскольку воспользоваться ею в текущих условиях смогут только наиболее опытные пользователи, поэтому просто коснёмся данной темы, поскольку нас читают не только из России, но и из многих стран СНГ.

реклама

В рамках данной акции можно приобрести «выживастики» и «ужастики»: так, например, в акции принимают участие ARK Survival Evolved, 7 Days to Die, DayZ, The Forest, Rust и другие.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Предложения будут актуальными вплоть до 8 августа, 20:00 по московскому времени.