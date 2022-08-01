В следующий вторник, 9 февраля, Apex Legends получит новый набор контента (так называемый сезон), который окрестили «Преследованием». Название выбрано неспроста, ведь главным нововведением свежего сезона станет новая персонаж-снайпер под хорошо знакомым любому взрослому оверклокеру позывным Вэнтедж (Vantage).
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По случаю скорого запуска нового сезона разработчики из Respawn Entertainment опубликовали сопутствующий видеоролик с кадрами игрового процесса за Vantage. Новая героиня является снайпером, привыкшим хладнокровно выслеживать свою жертву, сидя в укромном местечке, и представляя собой максимально романтизированную версию солдата.
Напоминаем, что Apex Legends ныне является одной из самых (если не самой) популярных игр в жанре королевской битвы. Так уж получилось, что слияние геройского шутера и «батл рояля» нашло отклик в сердцах геймеров.