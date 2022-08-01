Журналисты показали первые 16 минут геймплея.

Журналисты издания IGN продолжают изо всех сил в пользу простых геймеров пользоваться своим привилегированным положением и обеспечивать широкой общественности доступ к тематическим видеороликам по самым разным играм. Сегодня очередь дошла до грядущего супергеройского кооперативного боевика Gotham Knights, шестнадцатью минутами игрового процесса которого и поделились авторы издания.

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Главной героиней нижеуказанного геймплейного видео стала Бэтгёрл — верная соратница почившего по сюжету Gotham Knights Тёмного Рыцаря. Супергероине необходимо разыскать Кирка Лэнгстрома, но, как нетрудно догадаться, поставить перед собой задачу оказывается гораздо легче, чем воплотить её в реальность.

Напоминаем, что Gotham Knights повествует историю без Бэтмена: по сюжету, Тёмный Рыцарь погиб, сражаясь с преступностью, в результате чего Готэм оказался фактически во власти преступной организации, известной как Суд Сов. Теперь верным соратникам Бэтмена в лице уже вышеуказанной Бэтгёрл, а также Робина, Найтвинга и Красного колпака, предстоит восстановить в городе верховенство закона.

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Релиз — 25 октября.