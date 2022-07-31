Список изменений вполне себе большой.

Состоялся релиз новой версии Linux Mint — развиваемого сообществом бесплатного дистрибутива Linux, основанного на Ubuntu и Debian. Самая актуальная версия операционной системы основана на пакетной базе Ubuntu 22.04 LTS, она получила порядковый индекс 21 и кодовое имя «Vanessa».

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Пользователям доступны для загрузки образы Linux Mint 21 на базе оболочек Mate 1.26, Cinnamon 5.4 и Xfce 4.16 — причём только для 64-разрядных систем. Формирование новых сборок Linux Mint для 32-разрядных систем прекращено.

Linux Mint 21 «Vanessa» является выпуском ОС с длительным временем поддержи (LTS). Разработчики обещают, что обновления для этой версии Linux Mint будут выходить до 2027 года. Например, для Linux Mint 20 этот процесс будет проходить до апреля 2025 года. А до 2024 года следующие версии Linux Mint будут использовать ту же пакетную базу, что и Linux Mint 21. Также уточняется, что до 2024 года команда создателей не приступит делать новую базу и полностью сосредоточится над поддержкой текущей.

В Linux Mint 21 «Vanessa» внесено множество различных улучшений и дополнений, самое важное представлено ниже:

все операции отрисовки окон теперь осуществляются с использованием GTK-темы, а использование темы оформления Metacity прекращено;

улучшена анимация окон. Возможность тонкой настройки анимации убрана, но по умолчанию анимация теперь выглядит более качественной;

добавлено новое приложение xapp-thumbnailers, обеспечивающее генерацию миниатюр для различных типов контента. Обеспечено формирование миниатюр для файлов в форматах AppImage, ePub, MP3, Webp и RAW;

расширены возможности приложения для ведения заметок (Sticky Notes), появилась возможность дублирования заметок;

для настройки Bluetooth вместо Blueberry теперь интерфейс на базе GTK-приложения Blueman;

в основном меню добавлена возможность показа дополнительных действий в запущенных приложениях;

появилась система мониторинга запуска фоновых процессов, показывающая в системном трее специальный индикатор во время выполнения автоматизированных работ, которые могут негативно влиять на производительность;

в программу для просмотра изображений Xviewer добавлена поддержка формата Webp. Улучшена навигация по каталогам;

улучшена поддержка вывода на печать и сканирования документов с использованием протокола IPP, не требующего установки драйверов. Для отключения режима работы без драйверов достаточно удалить пакеты ipp-usb и sane-airscan;

в менеджер web-приложений (WebApp) добавлена поддержка дополнительных браузеров и параметров;

в интерфейсе выбора источников установки приложений, в списках репозиториев, PPA и ключей разрешён выбор одновременно нескольких элементов;

при удалении приложения из основного меню теперь учитывается использование приложения в числе зависимостей. Также при удалении убираются связанные с приложением зависимости, которые были установлены автоматически и не используются в других пакетах;

проведена оптимизация производительности кода, обновлены и добавлены приложения, переработаны и улучшены диалоги настройки, интерфейсы приложений.

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Минимальные системные требования для установки Linux Mint 21 «Vanessa»: