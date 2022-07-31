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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Кошачья» Stray продолжает бороться со Steam Deck за звание лидера в недельном чарте продаж в Steam
Получается неплохо, что, впрочем, неудивительно.
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Вот уже на протяжении нескольких дней проект Stray, повествующий о приключениях рыжего котика в кибергороде, покоряет умы и сердца геймеров, неравнодушных к данным животным-спутникам. К сожалению, сбросить с пьедестала в недельном чарте продаж Steam портативный ПК Steam Deck, который по какой-то плохо понятной причине в нём вообще учитывается, Stray всё никак не удаётся, но зато почётное второе место вот уже три недели подряд — за ним.

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На этой неделе в чарте продаж Steam произошло несколько изменений, в результате которых в него (чарт) вернулись многие игры, которые, казалось, из него уже должны были наконец-то выпасть. Так, в чарте вновь обосновались GTA V, Red Dead Redemption 2, Raft, No Man’s Sky и другие игры прошлых лет (и уже почти десятилетий).

В целом десятка лидеров продаж за период с 24 по 30 июля включительно выглядит так:

  • Steam Deck;
  • Stray;
  • Digimon Sutvive;
  • No Man’s Sky;
  • Marvel’s Spider-Man Remastered;
  • Valve Index VR Kit;
  • Elden Ring;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Raft;
  • Grand Theft Auto V.
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3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Учитывая, что в данном чарте теперь постоянно присутствует «железо», то, в целом, правильнее было бы «опускать» их позиции, освобождая место только для того, что должно в нём присутствовать: игр.

#steam #stray
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