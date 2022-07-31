Вот уже на протяжении нескольких дней проект Stray, повествующий о приключениях рыжего котика в кибергороде, покоряет умы и сердца геймеров, неравнодушных к данным животным-спутникам. К сожалению, сбросить с пьедестала в недельном чарте продаж Steam портативный ПК Steam Deck, который по какой-то плохо понятной причине в нём вообще учитывается, Stray всё никак не удаётся, но зато почётное второе место вот уже три недели подряд — за ним.
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На этой неделе в чарте продаж Steam произошло несколько изменений, в результате которых в него (чарт) вернулись многие игры, которые, казалось, из него уже должны были наконец-то выпасть. Так, в чарте вновь обосновались GTA V, Red Dead Redemption 2, Raft, No Man’s Sky и другие игры прошлых лет (и уже почти десятилетий).
В целом десятка лидеров продаж за период с 24 по 30 июля включительно выглядит так:
- Steam Deck;
- Stray;
- Digimon Sutvive;
- No Man’s Sky;
- Marvel’s Spider-Man Remastered;
- Valve Index VR Kit;
- Elden Ring;
- Red Dead Redemption 2;
- Raft;
- Grand Theft Auto V.
Учитывая, что в данном чарте теперь постоянно присутствует «железо», то, в целом, правильнее было бы «опускать» их позиции, освобождая место только для того, что должно в нём присутствовать: игр.