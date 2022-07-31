Получается неплохо, что, впрочем, неудивительно.

Вот уже на протяжении нескольких дней проект Stray, повествующий о приключениях рыжего котика в кибергороде, покоряет умы и сердца геймеров, неравнодушных к данным животным-спутникам. К сожалению, сбросить с пьедестала в недельном чарте продаж Steam портативный ПК Steam Deck, который по какой-то плохо понятной причине в нём вообще учитывается, Stray всё никак не удаётся, но зато почётное второе место вот уже три недели подряд — за ним.

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На этой неделе в чарте продаж Steam произошло несколько изменений, в результате которых в него (чарт) вернулись многие игры, которые, казалось, из него уже должны были наконец-то выпасть. Так, в чарте вновь обосновались GTA V, Red Dead Redemption 2, Raft, No Man’s Sky и другие игры прошлых лет (и уже почти десятилетий).

В целом десятка лидеров продаж за период с 24 по 30 июля включительно выглядит так:

Steam Deck;

Stray;

Digimon Sutvive;

No Man’s Sky;

Marvel’s Spider-Man Remastered;

Valve Index VR Kit;

Elden Ring;

Red Dead Redemption 2;

Raft;

Grand Theft Auto V.

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Учитывая, что в данном чарте теперь постоянно присутствует «железо», то, в целом, правильнее было бы «опускать» их позиции, освобождая место только для того, что должно в нём присутствовать: игр.