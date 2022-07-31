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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Приключенческая игра AI Dungeon с генератором текстовых квестов вышла в Steam
Текстовые квесты — новый тренд?
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Ещё в декабре 2019 года был запущен проект AI Dungeon, который тогда смог привлечь к себе внимание игроков благодаря смелой концепции и встроенному продвинутому ИИ. Игра (наиболее подходящий термин) могла генерировать текстовые приключения, для участия в них и выполнения любых действий геймеры печатали команды в окне ввода. А сейчас AI Dungeon появилась в Steam, чем и посвящена данная заметка.

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Пользователи, успевшие опробовать генератор текстовых приключений до релиза в магазине Valve, отмечали, что здешний ИИ действительно способен генерировать вполне связные истории без больших ляпов и несостыковок. Геймплей AI Dungeon выглядит как типичный текстовый квест эпохи 1970-х: игра задаёт пользователю обстановку, условия и задачи, а геймер пишет, что собирается делать.

Ключевое отличие AI Dungeon от его древних предшественников заключается в том, что жёстких правил и ограничений здесь попросту нет: система подстраивается под прихоти и желания пользователя налету. Всё взаимодействие со здешним редактором событий определяется тремя типами ввода: событием, действием или словом.

Более того, AI Dungeon разрешает игроку самому создать свой мир, наполнить его деталями по выбору и жителями. Есть также возможность оказаться во вселенных, придуманных другими игроками. Причём, заниматься прохождением можно не только в одиночестве, но также в компании с друзьями. Не нужно расстраиваться, если всё окружение и условия мира уже были заданы, но вам по ходу дела хочется что-то поменять, — игра позволяет сделать и это.

После выхода AI Dungeon в Steam выявилось несколько неприятных моментов, которые были восприняты пользователями резко негативно. Во-первых, версия проекта для магазина Valve поставляется с ИИ-системой Griffin — это самый простой вариант из имеющихся. Во-вторых, игроков из США и Европы не устраивает высокий ценник AI Dungeon в размере $30 — за проект с текстовыми квестами, если что.

Наконец, необходимость платить за игру, которая до настоящего момента распространялась по условно-бесплатной модели через браузер и мобильные устройства, стала главной причиной для недовольства. Авторы первых отзывов в Steam справедливо полагают, что лучше смириться с ограничением по количеству действий для игрока и смотреть рекламу (так зарабатывают разработчики), но получить доступ ко всем ИИ-конструкторам.

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На момент написания данного материала у AI Dungeon было 49 % положительных отзывов в Steam из 120 написанных. Кстати, данный проект очень похож на недавно анонсированный Cryptmaster, в котором для управления тоже используется текст. Только там есть графика и строго прописанный сценарий, без импровизации ИИ-системы.

#latitude #ai dungeon
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