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Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: спрос на аналоги Microsoft Office в России вырос в 7-10 раз
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Из-за прекращения продаж Microsoft в России интерес к альтернативных пакету MS Office продуктам (как российским, так и зарубежным) вырос в разы — об сообщает издание «Известия» со ссылкой на нескольких участников софтверного рынка. Так, во втором квартале текущего года спрос на альтернативные решения в рознице увеличился в 7,5 раз, сообщили в «М.Видео — Эльдорадо». А корпоративные клиенты увеличили закупки отечественного делового софта более чем в 10 раз.

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Эксперты считают, что в условиях, когда MS Office недоступен, переключение внимания пользователей на другие продукты, в первую очередь, отечественные, логично. Опрошенные специалисты считают, что россияне, скорее всего, отдадут предпочтение нашим лицензионным продуктам, чем пиратским версиям от Microsoft. Это открывает широкие возможности для разработчиков в РФ.

Возвращаясь к заявлению от «М.Видео — Эльдорадо» по поводу увеличения спроса на альтернативные решения, журналисты «Известий» пишут, что наибольшим спросом сейчас пользуются продукты болгарского OfficeSuite и корейского Hancom. Первый предлагает качественные офисные приложения с разным сроком действия лицензий, а у корейцев есть бессрочный продукт без необходимости продлевать права на пользование, который за несколько лет хорошо зарекомендовал себя на российском рынке. Представитель ритейлера в диалоге с «Известиями» заявил о желании «М.Видео — Эльдорадо» расширить ассортимент цифровыми версиями офисов от других партнёров.

Что касается отечественного пакета программ «МойОфис», то с апреля 2021 года, когда стартовала программа бесплатной предустановки для частных лиц, ежемесячный объем скачиваний продуктов «МойОфис» вырос в семь раз — сейчас уже произведено более 14 млн установок. Об этом «Известиям» рассказал директор по продуктовому маркетингу компании Петр Щеглов. По итогам первого полугодия 2022-го, количество проданных корпоративным клиентам лицензий пакета «МойОфис» увеличилось в 11 раз по сравнению с результатами аналогичного периода 2021-го. В первые шесть месяцев 2022 года «МойОфис» провёл 127 проектов тестирования своих продуктов у заказчиков, для сравнения — в 2021 году таких проектов было 39.

Количество регистраций офисного ПО корпоративными пользователями во II квартале 2022 года увеличилось в 5–7 раз по сравнению с первым кварталом, сообщили в компании «Марвел-Дистрибуция». Оборот в зависимости от продукта вырос в 2–3 раза, отметил её представитель. «Самыми заметными на российском рынке являются офисные продукты “Р7 Офис” и “МойОфис”», — утверждает упомянутый представитель.

Интерес корпоративных и частных пользователей к отечественным офисным продуктам связан с уходом с российского рынка Microsoft и большинства других западных IT-компаний, также отмечает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Кроме того, подавляющее большинство иностранных лицензий российские частные пользователи не могут оплачивать и продлевать, поскольку карты РФ не работают за рубежом. Аналитики не берутся считать, сколько пользователей со временем перейдёт на нелицензионный софт, скачивая его из Сети — возможно, до половины.

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Валентин Макаров, президент ассоциации «Руссофт», считает, что пиратскому MS Offiice россияне в итоге предпочтут российский лицензионный офисный софт. По мнению топ-менеджера, в сложившейся ситуации у наших разработчиков есть хорошие шансы развивать свои продукты в России, а затем и продвигать их на экспорт в дружественные страны. В итоге россияне станут покупать отечественный софт не только потому, что он российский, но и потому, что по качеству и возможностям и возможностям он не будет уступать мировым аналогам.

#отечественное по #microsoft office #мойофис #officesuite #hancom
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