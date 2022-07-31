На популярном зарубежном портале модификаций ModDB некоторое время назад была запущена большая серия голосований за звание лучшей игровой модификации. Данная активность была приурочена к празднованию 20-летия сайта.
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На момент написания данного материала в главной категории «Лучшая работа10-летия» уверенно лидирует масштабная пользовательская модификация «Хроники Миртаны: Архолос», которая является неофициальном дополнением к легендарной ролевой игре Gothic II. Мод уже собрал 5930 голосов и отхватил аж 74 % от всей аудитории проголосовавших. У остальных проектов из списка по главной номинации набирается по паре процентов, а в большинстве случаев — и вовсе меньше 1 %.
Следом за «Хрониками Миртаны» идут Mental Omega для Command & Conquer: Yuri’s Revenge (12 % голосов), Enderal для The Elder Scrolls V: Skyrim (4 % голосов), S.T.A.L.K.E.R.: Call of Chernobyl (2 % голосов) и Black Mesa (2 % голосов). У всех остальных модификаций имеется лишь 1 % или менее от общего количества голосов.
Напомним, «Хроники Миртаны: Архолос» — это бесплатная пользовательская модификация для ролевой игры Gothic II, которая доступна также в магазине Steam, где у неё имеется 98 положительных отзывов из более 9,5 тысяч написанных. В нём есть совершенно новый открытый мир, улучшенная система навыков и комплексный сюжет.
Ключевые особенности титулованной модификации:
- профессиональная озвучка;
- полное соответствие «лору» готической серии;
- более 60 часов геймплея;
- комплексный основной сюжет со множеством поворотов и секретов, которые предстоит открыть;
- более 170 квестов с различными способами их выполнения;
- многоплановые персонажи с достоверной историей и личными целями;
- оригинальный саундтрек;
- около 200 случайных событий, с которыми может столкнуться главный герой; новая система крафта с добавленными алхимией, кулинарией и написанием магических свитков;
- перекроенный баланс экономики и статистики предметов с учетом 20-летнего отклика от готических игроков;
- расширенная система путешествий с возможностью выбора между магическими телепортами, лодками и караванами наемников
- более 100 новых доспехов и оружия с уникальными визуальными эффектами.
Действие «Хроник Миртаны» происходит на Архолосе — огромном острове, расположенном к востоку от материковой части Миртаны. Данный регион встретит игроков виноградниками, фермами и деревнями, упомянутыми ещё в оригинальной Gothic. Есть тут ещё глубокие шахты, монастырь Аданоса, городская таверна и другие интересные места, секреты которых откроются только самым любопытным.
Главный герой «Хроник» — Марвин, молодой человек, которого изгнала из дома война, нависшая над горизонтом. Марвину придется найти способ выживания на улицах Архолоса —самого большого города, когда-либо представленного во всей готической трилогии.