Вернее, учётных записей, но не будем занудствовать.

В середине июля автогоночная аркада Forza Horizon 5 получила дополнение Hot Wheels по мотивам продукции одноимённого бренда, занимающегося производством игрушечных моделей машин. Хотя идея дополнения весьма оригинальная, встречена она была, мягко скажем, без лишних дифирамбов. Тем не менее, внимание первого миллиона пользователей аддон уже привлёк, на что обратили внимание игроки, следящие за внутриигровой статистикой Forza Horizon 5.

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Примечательно, что сами разработчики из Playground Games данной информацией не делились — видимо, считают её недостаточно достойной отдельной публикации. Хотя странно: на это дополнение никто надежд не возлагал, а оно очень быстро отметило свой первый миллион.

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Что же до Forza Horizon 5 в целом, то по статистике на начало июня в неё сыграли 20 миллионов пользователей. Здесь важно понимать, что число пользователей в данном случае не равно количеству проданных копий игры: Forza Horizon 5 с первого дня релиза доступна по подписке Xbox Game Pass, и многие, если не большинство, опробовали новинку просто так — потому что могли.