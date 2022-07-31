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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Дополнение по мотивам Hot Wheels к Forza Horizon 5 опробовали свыше миллиона человек
Вернее, учётных записей, но не будем занудствовать.
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В середине июля автогоночная аркада Forza Horizon 5 получила дополнение Hot Wheels по мотивам продукции одноимённого бренда, занимающегося производством игрушечных моделей машин. Хотя идея дополнения весьма оригинальная, встречена она была, мягко скажем, без лишних дифирамбов. Тем не менее, внимание первого миллиона пользователей аддон уже привлёк, на что обратили внимание игроки, следящие за внутриигровой статистикой Forza Horizon 5.

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Примечательно, что сами разработчики из Playground Games данной информацией не делились — видимо, считают её недостаточно достойной отдельной публикации. Хотя странно: на это дополнение никто надежд не возлагал, а оно очень быстро отметило свой первый миллион.

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Что же до Forza Horizon 5 в целом, то по статистике на начало июня в неё сыграли 20 миллионов пользователей. Здесь важно понимать, что число пользователей в данном случае не равно количеству проданных копий игры: Forza Horizon 5 с первого дня релиза доступна по подписке Xbox Game Pass, и многие, если не большинство, опробовали новинку просто так — потому что могли.

#forza horizon 5
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Ершов Антон
13:59
Forza 5 на средних в 2к - 60-80 fps Карта 1660
Сколько стоит в РФ видеокарта для игр в разрешения 2К – 5 геймерских моделей от 38 000р
Ершов Антон
13:58
Выкиньте свою бракованную 3070 :)
Сколько стоит в РФ видеокарта для игр в разрешения 2К – 5 геймерских моделей от 38 000р
wwr222
13:57
Хорош уже.
Записки Космического Сантехника. Dell Inspiron N5010
Ершов Антон
13:57
Мдя. на 1660 играю в 2К в GoW и ProjectCars3 на средних, 60+ кадров. CyberPunk - 40-50 кадров (а ещё можно FSR включить)
Сколько стоит в РФ видеокарта для игр в разрешения 2К – 5 геймерских моделей от 38 000р
Разумник
13:50
Большое спасибо. Хотелось бы увидеть обзор вашей фермы из 38 видеокарт 3080ti. Как там все устроено? На оверах такого обзора ещё ни кто не делал. Пусть нищеброд Шпак (Pavelshakh) обзавидуется.
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Эовейн Триада
13:48
Честно говоря за 15 тыс даже ноут на i3 2/4 Хасвелл-Скайлейк на Авито в идеале брать не стоит, просто выброшенные деньги.
Записки Космического Сантехника. Dell Inspiron N5010
Эовейн Триада
13:47
Вин10 на такие древнии ноуты не стоит ставить, там тормозит прям интерфейс уже, а особенно браузер..., Вин7 или лучше даже Вин8.1 для встраиваемых систем сильно быстрее работают на ретро железе.
Записки Космического Сантехника. Dell Inspiron N5010
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