Как-то про игру все быстро забыл, правда?

Разработчики из студии Neon Giant, выпустившие в прошлом году кооперативный киберпанк-экшен The Ascent, готовят для него первое контентное обновление. Намёки от девелоперов появились в официальном микроблоге игры.

реклама

С момента релиза The Ascent прошёл уже год, авторы поблагодарили фанатов за преданность и поддержку, опубликовав в «Твиттере» коротенький видеоролик-тизер. Дополнительные подробностей авторы размещать не стали, но видео даёт понять, что игра пополнится новым контрактом.

Напомним, The Ascent вышла 29 июля прошлого года, это дебютный проект от студии Neon Giant. Сначала он появился на ПК и консолях Xbox, включая сервис Game Pass, а через несколько месяцев обосновался и на PlayStation.

The Ascent — экшн-RPG в духе киберпанка с режимами одиночной и кооперативной игры. Главный герой проекта — подневольный «Асцент Груп», крупнейшей корпорации на планете, которая абсолютно всем. В какой-то момент «АГ» прекращает своё существование, и герой попадает в водоворот опасных событий. Системы безопасности выходят из строя, конкуренты стремятся захватить власть, а преступные группировки — укрепиться на черном рынке.

Главному герою нужно обязательно остановить захватчиков и докопаться до причин произошедшего. Пройти всю можно игру в одиночку или же объединиться с друзьями в команду до четырех игроков, чтобы сыграть локально или по сети Интернет.

В арсенале подневольного «АГ» есть множество пушек и гаджетов, механика изменения высоты прицела, а также возможность использования укрытий и особенностей местности. Игра позволяет изменять персонажа в зависимости от стиля прохождения. The Ascent предлагает исследовать все районы аркологии «Асцент Груп», пройти по трущобам и элитным комплексам, обрести новых друзей и врагов, а также найти горы добычи.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На момент публикации данного материала у The Ascent есть 77 % рейтинга в Steam на основании более 12 тысяч отзывов.