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Новости Software Игнатий Колыско
Сервис для свиданий «VK Знакомства» запустил функцию совместных походов на мероприятия
Её уже опробовали на VK Fest 2022
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Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» объявила о том, что её онлайн-сервис «VK Знакомства» первым в России среди дейтинг-сервисов (в смысле, для организации свиданий) запустил функцию поиска новых друзей или компании для похода на оффлайн-фестиваль. Предполагается, что новая функция поможет найти не только романтические, но и дружеские отношения, основанные на общих увлечениях.

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Разработчики также заявили, что впервые механика была опробована накануне масштабного музыкального события — VK Fest 2022. Пользователи сервиса «VK Знакомства» получили возможность добавить в анкету специальную отметку «Иду на VK Fest» и привлечь таким образом внимание тех, кто искал себе компанию, чтобы вместе пойти на мероприятие.

За несколько недель такие отметки поставили 62 тысячи человек. После чего включался классический механизм «VK Знакомств»: если люди совпадали по симпатиям, они могли написать друг другу в сообщениях и договориться о встрече. Таких онлайн-совпадений было почти 17 тысяч.

В дни проведения фестиваля у пользователей «VK Знакомств» отображалась отметка «Я на VK Fest», с помощью которой они могли находить новые знакомства прямо во время выступлений любимых артистов. А на специальной стойке в зоне «VK Знакомств» можно было взять один из уникальных браслетов: розовый — с надписью «Хочу познакомиться» или синий — с указанием, что человек не готов к новым знакомствам. Всего посетители фестиваля забрали больше 7 тысяч розовых и 9 тысяч синих браслетов.

Разработчики уточнили, что в Москве люди чаще хотели знакомиться офлайн, чем в Санкт-Петербурге: в Парке Горького розовые браслеты были более популярны, чем синие, тогда как в Северной столице — наоборот.

Олег Ваталев, руководитель сервиса VK Знакомства:

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«Онлайн-знакомства — наш профиль, но, как бы ни были хороши технологии, мне кажется, что настоящая магия общения происходит в реальности. Мы решили воспользоваться возможностью и глубже проникнуть в офлайн — свели точность наших алгоритмов с яркостью настоящего момента. Лучше, чем VK Fest, не придумаешь! Продолжим экспериментировать с большими событиями, пересекать реальности и знакомить людей».

#вконтакте #отечественное по #vk #vk знакомства
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