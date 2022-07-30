Это не AAA-проект, вот что главное.

Разработчики из студии Ebb Software в данный момент работают над атмосферным хоррором Scorn, вдохновленным творчеством швейцарского художника Хансом Руди Гигером (Hans Rudolf Giger). За последнее время авторы не единожды напоминали о существовании данного проекта, поэтому релиза можно ожидать в ближайшем будущем. Поводом для нынешней публикации стала серия ответов на самые часто задаваемы вопросы, выжимку из которой мы сейчас здесь и размещаем.

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Представители Ebb Software сразу дали понять, что их произведение не претендует на звание полноценного AAA-проекта. На прохождение сюжетной кампании нужно будет потратить 6-8 часов — всё зависит от скорости решения головоломок и того, как пользователь привык проходить подобные проекты. Процесс создания Scorn начинался маленькой группой из четверых увлеченных людей, бюджет на это дело был собран маленький. Да, с тех пор Ebb Software расширила свою команду, но дальше AA-сущности их творение не двинется.

При всём своём уникальном художественном стиле, хоррор Scorn не будет снабжён фоторежимом. Но для более глубокого погружения в происходящее разработчики нарочито моделируют интерфейс, минимально нагруженный иконками и символами. То есть, сделать интересный скриншот понравившегося момента у пользователя получится, а вот поиграться со светом, ракурсом и прочими штуками — нет.

В серии вопросов и ответов также был затронут вопрос визуального стиля. Авторы Scorn признались, что скриншоты из альфа-версии 2014 года стали для них главным творческим ориентиром. В данный момент авторы вносят последние штрихи, занимаются полировкой и балансировкой.

Дополнительные системные требования Scorn тоже названы, речь идёт о рекомендуемой конфигурации для запуска проекта в разрешении 4K при 60 кадрах/с.

операционная система: Windows 10 или 11;

процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Гб).

DirectX 12.

место на накопителе: 50 Гбайт (рекомендуется использовать SSD).

Если вас данный проект заинтересовал, то обязательно дождитесь профильного мероприятия на грядущей выставке gamescom 2022 — там разработчики собираются представить больше информации и, может быть, новый трейлер.

Герой игры путешествует по странному миру, трогает своими жилистыми и высохшими руками странные поверхности, а также взаимодействует с предметами на «взаимовыгодных условиях». Иногда исследователю в Scorn приходится брать в руки оружие, аккуратно заряжать его светящимися пулями и отстреливаться от монстров с огромными тушами и крохотными ножками. Сами разработчики утверждают, что геймплей Scorn также включает в себя решение загадок, взаимодействие с персонажами, получение нового оружия и способностей, а также скрупулёзное исследование локаций.

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Хоррор Scorn находится в разработке уже слишком много времени, его релиз несколько раз откладывался в связи с желанием авторов «поработать над концепцией, довести всё до ума» и так далее. По последним данным, проект от студии Ebb Software поступит в продажу в октябре 2022 года на ПК, Xbox Series X и S. Хочется верить, что новых переносов не будет.