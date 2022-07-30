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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Новые подробности хоррора Scorn, вдохновлённого творчеством Ханса Гигера
Это не AAA-проект, вот что главное.
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Разработчики из студии Ebb Software в данный момент работают над атмосферным хоррором Scorn, вдохновленным творчеством швейцарского художника Хансом Руди Гигером (Hans Rudolf Giger). За последнее время авторы не единожды напоминали о существовании данного проекта, поэтому релиза можно ожидать в ближайшем будущем. Поводом для нынешней публикации стала серия ответов на самые часто задаваемы вопросы, выжимку из которой мы сейчас здесь и размещаем.

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Представители Ebb Software сразу дали понять, что их произведение не претендует на звание полноценного AAA-проекта. На прохождение сюжетной кампании нужно будет потратить 6-8 часов — всё зависит от скорости решения головоломок и того, как пользователь привык проходить подобные проекты. Процесс создания Scorn начинался маленькой группой из четверых увлеченных людей, бюджет на это дело был собран маленький. Да, с тех пор Ebb Software расширила свою команду, но дальше AA-сущности их творение не двинется.

При всём своём уникальном художественном стиле, хоррор Scorn не будет снабжён фоторежимом. Но для более глубокого погружения в происходящее разработчики нарочито моделируют интерфейс, минимально нагруженный иконками и символами. То есть, сделать интересный скриншот понравившегося момента у пользователя получится, а вот поиграться со светом, ракурсом и прочими штуками — нет.

В серии вопросов и ответов также был затронут вопрос визуального стиля. Авторы Scorn признались, что скриншоты из альфа-версии 2014 года стали для них главным творческим ориентиром. В данный момент авторы вносят последние штрихи, занимаются полировкой и балансировкой.

Дополнительные системные требования Scorn тоже названы, речь идёт о рекомендуемой конфигурации для запуска проекта в разрешении 4K при 60 кадрах/с.

  • операционная система: Windows 10 или 11;
  • процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Гб).
  • DirectX 12.
  • место на накопителе: 50 Гбайт (рекомендуется использовать SSD).

Если вас данный проект заинтересовал, то обязательно дождитесь профильного мероприятия на грядущей выставке gamescom 2022 — там разработчики собираются представить больше информации и, может быть, новый трейлер.

Герой игры путешествует по странному миру, трогает своими жилистыми и высохшими руками странные поверхности, а также взаимодействует с предметами на «взаимовыгодных условиях». Иногда исследователю в Scorn приходится брать в руки оружие, аккуратно заряжать его светящимися пулями и отстреливаться от монстров с огромными тушами и крохотными ножками. Сами разработчики утверждают, что геймплей Scorn также включает в себя решение загадок, взаимодействие с персонажами, получение нового оружия и способностей, а также скрупулёзное исследование локаций.

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Хоррор Scorn находится в разработке уже слишком много времени, его релиз несколько раз откладывался в связи с желанием авторов «поработать над концепцией, довести всё до ума» и так далее. По последним данным, проект от студии Ebb Software поступит в продажу в октябре 2022 года на ПК, Xbox Series X и S. Хочется верить, что новых переносов не будет.

#ebb software #scorn
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Abraxas29
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вот снова ты напукал в лужу. В Энергодаре взлетела в воздух военная техника РФ
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Abraxas29
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Охотник_на_HIMARS
15:28
далбаеб ты в своем далбаебстве превзошел сам себя, но тебе этого не понять потому что что ты далбаеб mof naziote imbecillus
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GumanoidT
15:27
Когда все пользовались винампом уверен, что ваше местоположение было в дошкольном учреждении.
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Охотник_на_HIMARS
15:26
ты отбитый на всю голову далбаеб
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Вежливый_HIMARS_
15:26
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15:25
Руки у вас не из того места ростки, чтоб что-то российской армии сделать
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Охотник_на_HIMARS
15:24
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Вежливый_HIMARS_
15:24
просто не пизди дaлбаеб и не будет для тебя никаких тайн. прятаться за гражданскими нельзя. надо гражданских наоборот прятать. потому что мордва первое что делает когда не может ниxуя сделать противни...
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