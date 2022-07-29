Игра хорошая, но в русском и белорусском Steam недоступна.

С момента выхода необычного «выживастика» Grounded прошло два года, её разработкой, как мы помним, занималась студия Obsidian. По случаю такой знаменательной даты геймдиректор симулятора Адам Бреннеке раскрыл дату релиза полноценной версии — 27 сентября текущего года.

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В свежем ролике разработчик также добавил, что игроки могут уже сейчас протестировать самое свежее обновлении версии для раннего доступа, но пока оно доступно только пользователям Steam. Напомним, данная игра также доступна для владельцев Xbox Series X|S и Xbox One.

Ещё несколько дней назад стало известно, что по Grounded создадут мультсериал, за сценарий которого отвечает Брент Фридман. Этот писатель, среди всего прочего, работал над историей для анимационного сериала «Звёздные войны: Войны клонов».

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Grounded недоступна в Steam для пользователей из России и Беларуси. На момент публикации данного материала проект собрал 88 % положительных отзывов в магазине Valve из более 25 тысяч написанных.