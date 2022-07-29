Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Необычный симулятор выживания Grounded от студии Obsidian покинет ранний доступ 27 сентября
Игра хорошая, но в русском и белорусском Steam недоступна.
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде

С момента выхода необычного «выживастика» Grounded прошло два года, её разработкой, как мы помним, занималась студия Obsidian. По случаю такой знаменательной даты геймдиректор симулятора Адам Бреннеке раскрыл дату релиза полноценной версии — 27 сентября текущего года.

реклама

В свежем ролике разработчик также добавил, что игроки могут уже сейчас протестировать самое свежее обновлении версии для раннего доступа, но пока оно доступно только пользователям Steam. Напомним, данная игра также доступна для владельцев Xbox Series X|S и Xbox One.

Ещё несколько дней назад стало известно, что по Grounded создадут мультсериал, за сценарий которого отвечает Брент Фридман. Этот писатель, среди всего прочего, работал над историей для анимационного сериала «Звёздные войны: Войны клонов».

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Grounded недоступна в Steam для пользователей из России и Беларуси. На момент публикации данного материала проект собрал 88 % положительных отзывов в магазине Valve из более 25 тысяч написанных.

#obsidian entertainment #grounded
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Полноценный релиз нестандартного «выживача» Grounded от авторов Fallout New Vegas состоится в сентябре
Ролевой детектив Pentiment от создателей Fallout: New Vegas получит перевод на русский язык, но не сразу
Похоже, Avowed от Obsidian Entertainment попала в производственный ад
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
337
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
195
Бюджетный король AMD Sempron (Socket 754): Пробую играть в Minecraft (PTGI E12) и Quake 2 RTX
87
Записки Космического Сантехника. Lenovo IdeaPad S100
22
Baldur's Gate: Dark Alliance 2 - подарок консольщикам
40
Записки Космического Сантехника. Начало
16
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 2
16

Сейчас обсуждают

Павел Меньшиков
15:35
И ещё эта негретянка будет обязательно лесбиянкой , всем тогда плевать будет на эту игру. Даже в гта 5 уже не было сюжетного стержня, а это Г , если даже будет некстген или революционный геймлей вряд ...
Джейсон Шрайер: в GTA 6 вырежут все острые шутки, а главным героем будет афроамериканская женщина
Walter Sullivan
15:33
Лучше ждать 13 поколения и amd 7000 линейки
Выбираем недорогой игровой процессор для бережливого геймера – 5 моделей от 17 000р
wwr222
15:28
Иди Байрона в оригинале читай...
Baldur's Gate: Dark Alliance 2 - подарок консольщикам
Mocus
15:28
А нафига ты тогда вообще обзор по этой игре пилишь? Проходил бы мимо. Один хрен, это не обзор а .... даже не знаю что.
Baldur's Gate: Dark Alliance 2 - подарок консольщикам
wwr222
15:27
Я говорил о книгах? Я говорил о других играх? В данной игре текста очень мало. Один человек, который в совершенстве владеет английским, спокойно эту работу сделает. Не имей манеру приписывать мне то, ...
Baldur's Gate: Dark Alliance 2 - подарок консольщикам
Yilec
15:27
Зачем, а главное на*уя?
Intel подтвердила намерения поднять цены на процессоры этой осенью
Вежливый_HIMARS_
15:27
не проецируй дaлбаеб. Россиянина выселили из гостиницы в Турции за то, что он требовал от двух украинок говорить по-русски:
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Orgasmatron
15:27
А эту аналоговнету запустят до создания российской лунной базы или уже после?
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 2
Охотник_на_HIMARS
15:27
тебе далбаебу даже гуглом пользоваться не дают, потому что ты далбоеб гугл сломаешь своими далбаебскими кривыми рученками, а твоему долбоёбскому начальству потом отчитыватьс перед главным далбаЁбом
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Вежливый_HIMARS_
15:25
для этого надо херсонских орков спасти сначала и Змеиный взять. а батутов на всех не хватит.
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем