Авторы YouTube-канала TeaserPlay продолжают удивлять своей работоспособностью и возможностью весьма быстро воссоздавать на Unreal Engine 5 самые разные видеоигры, включая даже ещё официально не анонсированные. Трудно сказать, является ли данный труд отнюдь не бесплатной рекламой возможностей современного движка от Epic Games, но в любом случае, результаты всегда впечатляют. Сегодня, например, энтузиасты продемонстрировали свой взгляд на то, как могла бы выглядеть Grand Theft Auto VI, если бы она создавалась по информации из утечек и на основе Unreal Engine 5.
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В нижеуказанном видео можно полюбоваться на города вымышленного штата Сан-Андреас, а также любимый фанатами серии Вайс-Сити. По сведениям инсайдеров, именно этот курортный живописный город-аналог Майами и станет основным местом действия будущей игры Grand Theft Auto, с последующим расширением и на другие локации Нового Света.
Пока что Grand Theft Auto VI (или как её окрестят в Rockstar — пока неизвестно) находится в неизвестной стадии разработки. Компания в начале этого года лишь подтвердила факт работы над проектом. Инсайдеры полагают, что раньше, чем через пару лет, релиза ждать не стоит.