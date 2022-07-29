В ней игрок сможет действительно управлять динозавром.

Разработчики из австралийской студии Alderon Games объявили о старте тестирования консольной версии онлайн-песочницы Path of Titans, в которой игроки управляют динозаврами. В настоящий момент проект доступен на ПК, консолях PlayStation и Xbox, а также мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

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В тестируемой Path of Titans геймеры действительно управляют динозаврами, проходя с ними весь путь становления — от появления из яйца до полного взросления. Разумеется, последующие атрибуты взрослой особи тут тоже представлены в должной мере: борьба за выживание, поиск пропитания и так далее.

В данный момент поиграть за динозавров можно только на одной карте, в рамках теста пользователи могут примерить на себя роль одного из 26 существ. На локации вместе собирается до 100 человек, но в дальнейшем все эти показатели должны быть улучшены.

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Для опробования Path of Titans необходимо прикупить так называемый «Набор основателя» — всего их несколько штук, стоимость варьируется от 30 до 120 долларов. За всеми основными подробностями стоит обратиться к официальному трейлеру.