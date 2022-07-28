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Небольшая группа инди-разработчиков под руководством издательства Akupara Games представила Cryptmaster — фэнтезийную игру, в которой персонажем можно управлять, печатая команды.

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Данное произведение рассказывает историю группы погибших героев, которых возвращает к жизни некий Хозяин крипты. Он отправляет восставшим из мёртвых персонажам заниматься исследованием различных королевских владений где-то глубоко под землёй.

Для совершения каких-либо действий в игре нужно печатать или произносить команды — только так получится управлять героем. Правильно введённые символы обязательно будут продублированы на экране (большими буквами, пропустить такие сложно), а для эффективного прохождения геймеру придётся вводить сложные заклинания-слова.

Также вводить буквы игроку придётся в диалогах и мини-играх. Среди последних есть, например, рыбалка и словесные батлы местных бардов. Авторы обещают, что в Cryptmaster будет много чёрного юмора и интересных игровых ситуаций. А ещё сюда «завезут» интересных персонажей — жабы-кокетки, полные сарказма гули, говорящие двери и другие странные твари.

Особенности проекта:

Говорите всё, что хотите: взаимодействуйте с миром и выполняйте квесты, печатая или произнося любое слово, которое придет вам в голову — для каждой встречи есть несколько решений, которые нужно найти!

Странный, дикий мир: путешествуйте по загадочным подземным королевствам и встречайте говорящие двери, кокетливых жаб, саркастичных упырей и многих других.

Существительное, которое вы играете с силой: сражения в подземельях подпитываются словами — расшифруйте забытые заклинания, а затем введите их названия в бою, чтобы высвободить мощь своих героев-нежити.

Бесконечно развивающийся игровой процесс: вы будете постоянно сталкиваться с новыми игровыми механиками — от сбора существ до карточных боев, рэп-баттлов и многого другого.

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Cryptmaster должна поступить в продажу на ПК (Steam), но точная дата будет объявлена потом.