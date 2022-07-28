Даже удивительно.

Анонсированный в конце весны проект «Смута», который должен будет вести повествование в течение первых шестнадцати лет семнадцатого столетия в русской истории, изначально получил массу скептических комментариев. Пару недель назад разработчики из студии Cyberia Nova пообещали, что в августе поделятся подробностями игры, но, по-видимому, не выдержали и решили частично приподнять завесу тайны уже сегодня.

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Так, разработчики выложили в Сеть так называемый пресс-пак, в который включены концепт-арты «Смуты», изображения игровых моделей и даже анимации персонажей. Выглядит всё на удивление достойно и качественно, поэтому хочется надеяться и верить в то, что проект доживёт до релиза без лишних приключений.

Сюжет «Смуты» крутится вокруг главного героя — боярина Юрия Милославского, который положит конец Смуте и поспособствует объединению Московской Руси. Игра расскажет о многих важных исторических событиях начала XVII века, в том числе о Битве за Москву, сборе Нижегородского ополчения и прочих. В качестве сюжетной основы для «Смуты» выбрали историческое произведение Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».