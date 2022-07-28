У игры пока даже названия нет.

Бывшие сотрудники польской студии CD Projekt RED, как и многие другие их коллеги, в какой-то момент решили резко поменять свою жизнь и основать новую студию. Горстка неравнодушных к играм девелоперов основала компанию Dark Passenger. Ранее они помогали другим разработчикам в проработке CGI-анимаций, роликов, персонажей и даже целых миров. Накопленный опыт было решено пустить на волнительное дело — создание собственной игры.

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Итак, Dark Passenger в данный момент занята разработкой онлайн-экшена от первого лица, действие которого происходит в феодальной Японии. По сюжету будущей игры, в какой-то момент власть в стране захватывает чужеземец с личной армией. Дать отпор незваному гостю решают дома ассасинов, которые отправляют своих ассасинов и куноити на поиски артефактов, дарующих завоевателю невероятную силу.

Про сам проект сейчас известно очень мало. Мы точно знаем, что речь идёт об игре на базе движка Unreal Engine 5. Игроки примерят на себя роль синоби, которым придётся сразиться с другими пользователями, ведь это экшен с серьёзным уклоном в сторону PvP. В бою важно использовать правильно подобранное холодное оружие из внушительного арсенала. Ещё каждый персонаж сможет применять по делу акробатические приёмы и даже бег по стенам.

Для таинственного проекта уже сейчас заявлены следующие геймплейные особенности: богатая система персонализации героев и оружия, динамическая смена погоды, элементы PvP и PvE, вертикальные локации, возможность тренироваться с товарищами по интересам в специально созданных комнатах.

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У игры пока нет даты релиза, но её авторы намерены подготовить релиз для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S.