Как DOOM, но не совсем.

На канале игрового издания IGN в YouTube появилось полноценное превью Scathe — шутера про очень крутого солдата, который отправился прямиком в ад, чтобы разобраться там с демонами под забойный саундтрек, используя различные виды вооружения.

реклама

Обывателю может показаться, что Scathe — ещё один беззастенчивый клон DOOM, но авторы IGN заверяют, что у проекта от разработчиков Damage State и издательства Kwalee есть очень много уникальных особенностей. Например, тут враги выступают всегда большими группами и досаждают герою необходимостью. участвовать в очень плотных перестрелках — причем, постоянно. Игровой мир в Scathe разделён на удобные зоны, в каждой из которых могут находиться как враги, так и различные испытания для героя.

Ещё одна отличительная особенность шутера — возможность проходить его в компании до четырёх человек. Автор IGN смог протестировать кооператив вместе с ещё одним игроком, но так и не нашёл разницы в наборе монстров и даже их количестве. Возможно, это исправят перед релизом, но сейчас получается так, что проходить шутер с напарником проще и веселее.

«Scathe — напряжённый классический шутер от первого лица с огромными пушками и жуткими демонами. Вы — Погибель, надсмотрщик легионов ада, выкованный из земли самим Творцом. И вам, как и падшим сородичам ранее, придется доказать свою ценность, путешествуя по коварному лабиринту, где за каждым поворотом скрываются демоны. Хватайте свой адский молот и готовьтесь выплеснуть гнев! Используйте грубую силу и невероятную скорость героя, чтобы пробиться сквозь отвратительные мерзости ада, найти адские камни и победить всемогущих стражей, которые их защищают», — гласит официальное описание игры.

В шутере Scathe герою нужно собирать адские камни и выйти из лабиринта. Для этого ему придётся пройти дорогу, пробираясь по искусно созданным вручную зонам, полным опасностей. А ещё нужно раскрывать тайны и крушить всё на своём пути. К слову, о крушении — у каждого оружия есть ещё и дополнительная способность.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Scathe должен состояться 31 августа на ПК, а владельцам консолей обоих поколений придётся подождать до начала 2023 года.