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Новости Software Игнатий Колыско
Подробности забойного шутера Scathe про истребление монстров из потусторонних миров
Как DOOM, но не совсем.
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На канале игрового издания IGN в YouTube появилось полноценное превью Scathe — шутера про очень крутого солдата, который отправился прямиком в ад, чтобы разобраться там с демонами под забойный саундтрек, используя различные виды вооружения.

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Обывателю может показаться, что Scathe — ещё один беззастенчивый клон DOOM, но авторы IGN заверяют, что у проекта от разработчиков Damage State и издательства Kwalee есть очень много уникальных особенностей. Например, тут враги выступают всегда большими группами и досаждают герою необходимостью. участвовать в очень плотных перестрелках — причем, постоянно. Игровой мир в Scathe разделён на удобные зоны, в каждой из которых могут находиться как враги, так и различные испытания для героя.

Ещё одна отличительная особенность шутера — возможность проходить его в компании до четырёх человек. Автор IGN смог протестировать кооператив вместе с ещё одним игроком, но так и не нашёл разницы в наборе монстров и даже их количестве. Возможно, это исправят перед релизом, но сейчас получается так, что проходить шутер с напарником проще и веселее.

«Scathe — напряжённый классический шутер от первого лица с огромными пушками и жуткими демонами. Вы — Погибель, надсмотрщик легионов ада, выкованный из земли самим Творцом. И вам, как и падшим сородичам ранее, придется доказать свою ценность, путешествуя по коварному лабиринту, где за каждым поворотом скрываются демоны. Хватайте свой адский молот и готовьтесь выплеснуть гнев! Используйте грубую силу и невероятную скорость героя, чтобы пробиться сквозь отвратительные мерзости ада, найти адские камни и победить всемогущих стражей, которые их защищают», — гласит официальное описание игры.

В шутере Scathe герою нужно собирать адские камни и выйти из лабиринта. Для этого ему придётся пройти дорогу, пробираясь по искусно созданным вручную зонам, полным опасностей. А ещё нужно раскрывать тайны и крушить всё на своём пути. К слову, о крушении — у каждого оружия есть ещё и дополнительная способность.

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Релиз Scathe должен состояться 31 августа на ПК, а владельцам консолей обоих поколений придётся подождать до начала 2023 года.

#scathe #damage state #kwalee
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ахаха, кто у тебя ее возмет, отпишут нецелевое использование или еще какую дичь. максимум припаяют 1 банку и будешь страдать. не убивай карту майнингом, 3060ti не для этого.
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