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Новости Software Алексей Сычёв
Twitter настаивает на том, чтобы суд по сделке с Илоном Маском завершился за пять дней
Даже если слушания начнутся на неделю позже, чем планировалось.
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Судебные органы продолжают обсуждать с законными представителями Twitter и Илона Маска (Elon Musk) нюансы слушаний по оспариваемой сделке. По информации Reuters, представители миллиардера запросили возможность переноса начала слушаний по делу с 10 на 17 октября этого года. Представители Twitter не стали возражать против этого, но потребовали гарантий завершения слушаний в течение пяти дней.

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Источник изображения: Reuters

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Руководство социальной сети опасается, что Илон Маск будет всячески тянуть время, чтобы избежать принуждения к совершению сделки на оговорённых в апреле условиях — тогда он предложил за каждую акцию Twitter по $54,20, а сейчас отказывается от покупки активов компании, ссылаясь на недостоверность информации о количестве сомнительных учётных записей среди ежедневной монетизируемой аудитории. К слову, представители Twitter отвергают обвинения Маска в искусственном затягивании процесса за счёт промедления с ответами на запросы миллиардера на выдачу тех или иных документов. По мнению адвокатов социальной сети, Илон Маск сам добивается затягивания расследования с целью развалить сделку по другим основаниям, даже если суд принудит его к её завершению.

#илон маск #twitter #сделка #судебное разбирательство
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