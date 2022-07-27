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Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: Власти планируют выделить свыше 60 млн рублей на систему контроля за распространением фейков
Поиски разработчика информационной системы уже начались.
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Издание «Известия» сообщает, что власти планируют взять под контроль распространение фейков с помощью специальной IT-системы. Находящийся в подчинении Роскомнадзору Главный радиочастотный центр в данный момент занят поисками разработчика информационной системы, которая позволит находить в интернете «факты распространения общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Стартовая цена конкурса — 60 млн рублей.

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Новая система предназначена для выявления негатива и оскорблений, кампаний по дезинформации общественности, она также должна оценивать степень влияния фейков на аудиторию и множество других факторов.

Журналисты «Известий» напоминают, что сейчас на рынке существуют алгоритмы для поиска примитивных фейков, но подобные решения всё же предусматривают участие живого модератора. А для выявления изобретательно поданной недостоверной информации, связанной, например, с манипуляцией статистическими данными, необходим человек.

Начальная цена конкурса на создание системы под условным обозначением «Вепрь», как мы уже сказали, составляет 60 млн рублей. Под «точками информационной» напряженности» (ТИН) заказчик понимает «факты распространения общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности» — попросту фейки.

ГРЧЦ указал для потенциальных заказчиков, что алгоритм должен работать на основе математических поисковых и оптимизационных моделей и методов машинного обучения. «Вепрь» должен охватывать ресурсы с ежедневной аудиторией не менее 1 млн человек и уметь приоритизировать ТИН по степени влияния на их посетителей, а также оценивать возможность преобразования фейка в угрозу для информационной безопасности. Среди задач системы также «выявление негатива, оскорблений в отношении заданного субъектного и объектного состава» в рамках определенных тем, выявление распространения недостоверной информации по этим темам, а также целенаправленно проводимых информационных кампаний.

Создание такой системы с технической точки зрения — реальная задача, уверен руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

«Похоже, что задумка надзорных органов — автоматизация анализа публикаций в СМИ и в социальных сетях, а также комментариев пользователей на предмет содержания сведений, нарушающих действующее законодательство. После выявления таких публикаций возможно два сценария: либо взаимодействие ведомства с платформой на предмет понуждения к удалению контента, либо возбуждение дел на авторов контента», — считает эксперт.

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Если проект действительно будет реализован, то в будущем внедрять такую систему будут и владельцы интернет-ресурсов. Так, гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что подобные решения могут быть интересны и востребованы не только органами власти, но и структурами, отвечающими за корпоративные коммуникации.

#отечественное по #фейки
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