Что поделать.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Компания Microsoft опубликовала отчёт по итогам четвёртого финансового квартала 2022 года, раскрыв в нём детали ведения бизнеса по разным направлениям. Сначала о самом важном: общая выручка выросла на 12 % по отношению к прошлому периоду, достигнув отметки в 51,9 миллиарда долларов, а операционная прибыль увеличилась на 2 % до 16,7 миллиарда долларов.

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Далее идём по списку. Поставки персональных компьютеров уменьшились на 13 %, аналитики называют это самым серьёзным за последние девять лет. Потери из-за ухода Microsoft из России составили 126 миллиона долларов, также на объеме выручки негативно сказалось сокращение рекламы и остановки производства в Китае. Полученные деньги от подразделения Windows упала на 2% из-за ухудшения ситуации на рынке и тех же остановок производства.

Подразделение Microsoft Surface принесло на 10 % больше денег, а выручка Microsoft Cloud выросла на 28 % и достигла 25 миллиардов долларов. Выручка от продаж железа Xbox упала на 11%, а у сервисов — на 6%. Интересно, что источником проблем снова назвали ограничения по поставкам.

Xbox Series X|S остаются самыми быстропродаваемыми консолями, обходя показатели Xbox, Xbox 360 и Xbox One. Число подписчиков Xbox Game Pass выросло, в начале марта их было 25 миллионов, сколько сейчас — непонятно.