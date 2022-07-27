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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторитетный инсайдер: одним из протагонистов GTA 6 впервые в истории серии станет женщина
Какое местоимение к ней надо будет применять, впрочем, вопрос пока открытый.
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Слухи касательно Grand Theft Auto VI (или как там её официально назовут в Rockstar) пока делятся на две категории: первая и самая многочисленная — неподтверждённые сведения от безымянных никому неизвестных инсайдеров-однодневок, вторая же — сведения от проверенных инсайдеров. И если к информации из первой категории следует относиться максимально скептически, то к сведениям от авторитетных источников уже имеет смысл прислушаться. Так, сегодня журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, ссылаясь на свои сведения, поделился любопытными сведениями о том, что в следующей части GTA одним из протагонистов станет персонаж-девушка.

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По сведениям Шрайера, в Grand Theft Auto VI будет два главных героя: мужчина и женщина, при создании которых Rockstar вдохновлялась Бонни и Клайдом, знаменитыми американскими грабителями, действовавшими во времена Великой депрессии — в 30-х годах прошлого столетия. Персонаж-женщина будет латиноамериканкой, а вот о национальной принадлежности персонажа-мужчины информации пока нет.

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Вдобавок Шрайер поделился сведениями о том, что релиз GTA 6 состоится примерно через пару лет, а сам проект находится в разработке в той или иной форме с 2014 года. Согласно сведениям Шрайера, в GTA 6 (кодовое название Project Americas) планировали включить значительные части Северной и Южной Америки, но к чему всё пришло сейчас, досконально неизвестно. Если планы не изменились, то игровой мир в GTA 6 станет крупнейшим в истории франшизы.

#rockstar games
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