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Новости Software Игнатий Колыско
Подробности необычного скейт-боевика Rollerdrome: трюки, убийства и ненасытная толпа
«Бегущий человек» про скейтбординг какой-то получается.
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Разработчики скейтерского платформера OlliOlli World в данный момент заняты производством Rollerdrome — необычного проекта, совмещающего в себе элементы боевика и спортивной аркаты. Авторы в подробностях рассказали о своём детище в новом ролике, уделив внимание всем основным геймплейным особенностям.

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Итак, действие Rollerdrome происходит в 2030 году в мире, где всё не так уж и хорошо. Корпорации правят государствами, интернета нет, развлечений особых тоже нет. Зато внимание общественности призваны отвлекать смертельно опасные поединки на роликовых коньках — роллердром.

Главная героиня игры — подающая надежды атлетка по имени Кара Хассан. Она умеет быстро и эффективно передвигаться по арене, минуя опасности в виде лазеров, ракет и автоматных очередей. Чтобы победить в таком заезде, нужно одолеть всех врагов и продемонстрировать должное количество убедительных акробатических пируэтов в угоду наблюдающей толпе.

При непосредственном участии в перестрелках героиня специально замедляет время для лучшего прицеливания. Что касается трюков, то тут всё интересно: чем они сложнее и продолжительнее, тем больше Кара получает патронов. А последние тут регулярно заканчиваются в перестрелках с неприятелями.

Наконец, сами арены в Rollerdrome представляют собой просторные скейт-парки со всеми установленными элементами для демонстрации трюков. Героине придётся бороться не только с врагами на самой арене, но также уворачиваться от выстрелов снайперов, а также роботов и бронированных солдат.

Просто так палить во всех врагов из одного оружия не получится — нужен подход и правильный подбор припасов. Где-то сойдет и пистолет, а против хорошо бронированных целей со щитами придётся использовать гранатомёт. Опять же, ликвидировать оппонентов тоже нужно красиво и быстро, ведь в таком случае растёт специальный множитель баллов — он напрямую влияет на итоговый счёт и положение в таблице лидеров.

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Напомним, Rollerdrome поступит в продажу уже 16 августа, среди целевых платформ есть ПК и PlayStation двух поколений.

#private division #roll7 #rollerdrome #take two interactive
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Evgen100
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