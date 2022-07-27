Вчера вечером пародийный файтинг MultiVersus, героями которого являются персонажи вселенной DC, а также собственных франшиз компании Warner Bros., стал доступен всем желающим (но не в России) в статусе открытого бета-тестирования. Несмотря на то, что продукт рассчитан на большого ценителя, этих самых ценителей оказалось предостаточно: пиковый «онлайн» MultiVersus по состоянию на сегодняшнее утро превысил 144 тысячи пользователей в одном только Steam.
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Если верить геймерам, а не верить им поводов нет, то MultiVersus отличается занимательным игровым процесом и качественной проработкой персонажей. На сегодняшний день средний пользовательский рейтинг MultiVersus в Steam составляет 91 %.
Хотя формально мы имеем дело с «бетой», на практике это своеобразная демоверсия: формально полноценный релиз MultiVersus состоялся ещё 19 июля. В России, к сожалению для Warner Bros., сыграть в проект можно только через VPN.