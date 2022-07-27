Совет директоров рекомендовал поддержать предложение, от которого Маск уже отказывается.

Илон Маск (Elon Musk) пытается отказаться от покупки Twitter на оговорённых в апреле условиях, но руководство социальной сети пытается склонить его к выполнению взятых на себя обязательств через суд. Как сообщает Reuters, даже в таких неопределённых обстоятельствах совет директоров Twitter рекомендует акционерам проголосовать за сделку с Илоном Маском. Собрание акционеров должно состояться 13 сентября, как стало известно из поданных Twitter регуляторам документов.

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Источник изображения: Reuters

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Одновременно Илон Маск выступил с просьбой перенести судебное заседание по этой сделке с 10 на 17 октября, хотя ранее настаивал на рассмотрении дела не ранее середины февраля. Спор, напомним, возник вокруг доли сомнительных учётных записей в ежедневной аудитории Twitter, которая по данным самой компании не превышает пяти процентов, но такая оценка вызывает серьёзные сомнения у Илона Маска. Некоторые эксперты считают, что миллиардер просто пытается сбить цену сделки, поскольку с апреля активы Twitter заметно подешевели, а он в апреле обязался выкупить их по цене $54,20 за акцию. Именно такая цена будет вынесена на голосование акционеров, которое состоится 13 сентября.