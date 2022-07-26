Автор обещать «прикрутить» поддержку рейтрейсинга.

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Студия Snowblind анонсировала Glaciered — научно-фантастический экшен, посвящённый теме выживания странных морских существ на Земле далёкого будущего. Если верить различным источникам в Сети, то большую часть контента для игры создаёт японский разработчик-одиночка.

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События Glaciered происходят на Земле спустя 65 миллионов лет после появления человечества. После того как произошёл катаклизм «Вечная зима», вся поверхность планеты покрылась ледником, а единственные выжившие существа остались только в океане.

Главный герой Glaciered — некий представитель вида Туаи, результат эволюционных преобразований (без птиц дело не обошлось). Snowblind называет таких существ достаточно умными и предельно изворотливыми, что очень помогает им в борьбе с большее крупными противниками.

Ключевая особенность Glaciered — проработанная боевая система с многоступенчатой системой комбо, прокачкой и возможностью применить разные приёмы. В описании игры на страничке в Steam утверждается, что у главного героя будут в арсенале приёмы для ведения дальнего боя.

Официальное описание к игре на странице магазина Valve рассказывает следующее:

«Создайте своего персонажа, комбинируя различные способности и пассивные навыки, такие как скоростное плавание, создающее туннели из сверхкритической воды, а также лезвия темпорального кристалла и многое другое.

Откройте для себя уникальные экосистемы, разбросанные по океану Земли через 65 миллионов лет в будущем. Посетите луга, растущие на ледяном небе, проплывите мимо косяков теплолюбивых рыб, покрывающих морское дно, и отбивайтесь от представителей семейства крокодилов, которые сбросили с себя оковы гравитации и выросли до огромных размеров».

Основатель Snowblind заверяет, что уже на старте Glaciered будет поддерживать рейтрейсинг с продвинутым освещением, разрешение 4K, а также высококачественные 8K-текстуры для главного героя. Созданием проекта действительно занимается один человек, которому помогает несколько аутсорсеров.

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Дата релиза будет объявлена когда-нибудь потом, но зато уже сейчас есть трейлер, скриншоты и ПК как целевая платформа.