Google должна оплатить оборотный штраф в течение двух месяцев.

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Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Google на 2 миллиарда рублей из-за злоупотребления доминирующим положением сервиса YouTube в части блокировки аккаунтов — соответствующую информацию опубликовало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми», — сказано в сообщении ФАС.

Представители ведомства указали на тот факт, что политика Google приводит к «внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий». В службе убеждены, что это ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

Теперь Google должна оплатить оборотный штраф в размере 2 миллиардов рублей в течение двух месяцев — об этом, опять же, говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Напомним, ведомство возбудило антимонопольное дело против Google в апреле 2021 года по заявлению региональной общественной организации «Центр интернет-технологий». Тогда организация настаивала, что на популярные каналы на YouTube подписано значительно больше аудитории, чем на их же каналы на конкурирующих российских платформах.

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В феврале текущего года компанию признали виновной в злоупотреблении доминирующим положением YouTube в блокировке аккаунтов пользователей.