В данном случае дело, естественно, отнюдь не в желании обезопасить свой интернет-сёрфинг.

После начала известных событий в конце календарной зимы многие западные компании объявили либо о полном, либо о временном уходе с российского рынка, параллельно заблокировав для россиян доступ к своим сайтам и сервисам до столь высокой степени абсурдности, что в некоторых случаях даже скачать драйверы с сайта производителя без проблем перестало быть возможным. Вдобавок в России на фоне распространения фейков и просто нежелания «приземляться» были заблокированы некоторые популярные социальные сети. Два этих обстоятельства спровоцировали взрывной рост спроса на различные VPN-сервисы, и вот, как сообщает аналитическая компания AppMagic по заказу издания РБК, за период с марта по июль Россия стала второй страной в мире по количеству загрузок VPN-приложений.

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На первом месте расположилась Индия, на третьем — Индонезия. США входят в пятёрку лидеров. Насколько известно сотрудникам AppMagic, только за первые три недели июля число загрузок VPN-приложений в России превысило 12 миллионов, в то время как в январе, до смены миропорядка, этот показатель составлял только 2 миллиона загрузок.

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Помимо объективных причин в виде желания обойти блокировки сайтов столь высокий статистический спрос на VPN в России связан и с блокировками Роскомнадзором самих этих VPN приложений, в результате чего пользователи удаляют одно приложение и загружают другое. Таким образом получается весьма раздутая статистика.