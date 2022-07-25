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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: в России могут учредить общественные советы на телевидении, в театре и кино
Некоторые депутаты в Госдуме считают, что слова «цензура» бояться не надо.
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Издание «Интерфакс» сообщает, что в Госдуме идёт разработка законопроекта об общественных советах на телевидении, а также в театре и кино. Об этом журналистам издания сообщил соавтор документа, замглавы парламентского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.

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Депутат подчеркнул, что законопроект готовился долгие годы, но «всё время наталкивался на сопротивление». А новая редакция документа будет касаться не только телевидения, также театра и кино. Бурляев напомнил, что в прошлом такие советы уже были, они состояли из выдающихся актёров и режиссёров. На смену им пришли экспертные советы, куда входили, например, прокатчики и продюсеры, — то есть, те, кто заинтересован в выходе фильма. Замглавы парламентского комитета считает, что иногда экспертные советы «состоят наполовину из блогеров и сотрудников интернет-порталов», а не из признанных специалистов в области кино.

По мнению Николая Бурляева, в общественные советы на телевидении, в театрах и кино должны входить учителя, медики, сотрудники правоохранительных органов и даже духовенство. Про таких персоналий чиновник заявил следующее: «люди, реально признанные обществом как профессионалы в своем деле, отцы и матери, которые думают о том, каким будет следующее поколение».

Бурляев также считает, что слова «цензура» бояться не надо. Он напомнил, что данное слово переводится как «строгое суждение взыскательного критика». «Государство, заботящееся о будущих поколениях, имеет право иметь свою взыскательную критику и строгое суждение», — считает депутат.

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В заключение соавтор документа привел цитату из Александра Пушкина: «Я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось... Нравственность (как и религия) должна быть уважаема писателем (...) Разве речь и рукопись не подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи».

#отечественное по #госдума #кино
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