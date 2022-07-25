Видимо, лучше поздно, чем никогда.

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Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Пока писатели из нередакционного раздела массово повторяют новостные материалы, в мире происходят действительно свежие события. Так, например, авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который пока не «прогадал» ни с одним из своих «предсказаний», сообщил, что премьера игрового процесса сетевого режима грядущей Call of Duty Modern Warfare II состоится только в начале сентября, хотя первоначально планировалось, что данное событие состоится в августе.

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По словам Хендерсона, планы разработчиков поменялись, чтобы соответствовать структуре предрелизной подготовке игр серии: последние годы сетевые режимы всех Call of Duty представляли именно в сентябре, незадолго до начала бета-тестирования и за месяц-полтора до непосредственно релиза.

Напомним, что Call of Duty Modern Warfare II является второй переосмысленной современной частью подсерии Modern Warfare. В одиночной кампании мы отправимся в Мексику, где в компании известных героев франшизы, включая капитана Прайса, ликвидируем один из местных наркокартелей.

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Релиз игры назначен на 28 октября.