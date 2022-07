Но на сколько конкретно, не уточнили.

Предполагалось, что The Lord of the Rings Gollum про самое известное существо вселенной «Властелина колец» поступит в продажу первого сентября, но, учитывая специфику современной игровой промышленности, для которой главное — придумать причину для переноса релиза, логично было предположить, что в первый день осени мы за Голлума не поиграем. Так оно ожидаемо и произошло: сегодня разработчики из Daedalic Entertainment совместно с издательством Nacon сообщили, что проект задержится «на несколько месяцев».

Что есть «несколько месяцев» в представлении разработчиков, вопрос открытый. Рискнём предположить, что в этом году проект до прилавков не доберётся, а причиной его переноса стали крайне резкие и однозначные отзывы публики после просмотров первых геймплейных видеороликов новинки.

По замыслу разработчиков, в The Lord of the Rings Gollum нам в роли Голлума/Смеагола предстоит выбраться из Мордора, попутно наблюдая конфликт двух личностей этого существа. Игра создаётся для всех актуальных платформ, в том числе и для тех, актуальность которых на сегодняшний день крайне сомнительна (PS4 и XB1).