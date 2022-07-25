Компания Microsoft открыла у себя на сайте продажи цифровых лицензий Windows 11, которые можно использовать для «чистой» установки этой системы. До настоящего момента редмондцы предлагали пользователям либо купить коробочную версию ОС, либо получить систему с новым компьютером. Разумеется, вариант, подразумевающий обновление с Windows 10, тоже был активен.
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А с сегодняшнего момента ситуация изменилась: пользователи могут купить цифровые лицензии для установки Windows 11 Pro и Windows 11 Home на свои ПК. На сайте Microsoft появились разделы для покупки Windows 11 Pro и Windows 11 Home. Любопытно, что на официальном уровне разработчик пока никак не рассказывал о появлении нового способа получения новой системы.
А теперь перейдём к ценам. Windows 11 Home стоит $139, за Windows 11 Pro попросят $200. Официальный релиз новой ОС, напомним, состоялся 5 октября 2021 года. Но до настоящего момента у пользователей, желающих перейти на новое поколение системы, было только несколько не самых удобных вариантов по переходу на новый продукт.