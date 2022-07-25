Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы... делало хоть что-то.

RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде

RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Инсайдер Джефф Грабб продолжает словно Везувий обрушивать на мир всё новые и новые «секретные» сведения касательно состояния дел в игровой индустрии. На этот раз Грабб сообщил, что новая внутренняя студия Electronic Arts, основанная бывшим вице-президентом компании Monolith Productions, трудится над одиночной игрой, посвящённой Чёрной пантере.

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Насколько известно Граббу, проект будет сюжетно-ориентированным экшеном в открытом мире, без каких бы то ни было намёков на сетевую функциональность. Иными словами, то, что любители супергеройских боевиков уже давно просят от крупных издателей.

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Игра находится на совсем зачаточных стадиях развития, поэтому о её подробностях, не говоря уже о сроках её сдачи в релиз, пока писать крайне преждевременно.