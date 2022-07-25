Инсайдер Джефф Грабб продолжает словно Везувий обрушивать на мир всё новые и новые «секретные» сведения касательно состояния дел в игровой индустрии. На этот раз Грабб сообщил, что новая внутренняя студия Electronic Arts, основанная бывшим вице-президентом компании Monolith Productions, трудится над одиночной игрой, посвящённой Чёрной пантере.
реклама
Насколько известно Граббу, проект будет сюжетно-ориентированным экшеном в открытом мире, без каких бы то ни было намёков на сетевую функциональность. Иными словами, то, что любители супергеройских боевиков уже давно просят от крупных издателей.
Игра находится на совсем зачаточных стадиях развития, поэтому о её подробностях, не говоря уже о сроках её сдачи в релиз, пока писать крайне преждевременно.