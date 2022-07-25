Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft вскоре закроет вышедшую в конце весны спортивную аркаду Roller Champions — утечка
Просуществует проект до третьего внутриигрового сезона.
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

У Ubisoft последнее время дела как сажа бела: релизы отодвигаются, новые игры пересматриваются, старые проекты теряют контентную поддержку. На фоне всего этого безобразия журналист VentureBeat и по совместительству инсайдер Джефф Грабб сообщил, что компания намеревается полностью закрыть свой аркадный спортивный проект Roller Champions.

реклама

Насколько известно Граббу из его источников, поддерживать Roller Champions в Ubisoft намереваются до третьего внутриигрового сезона включительно, после чего проект отправят на покой. Учитывая, что Roller Champions продемонстрировала крайне слабые результаты, решение вполне закономерное и естественное.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Roller Champions состоялся всего два месяца назад — 25 мая. Формально игра показала себя лучше, чем недавний трескучий провал Ubisoft в лице «королевской битвы» Hyper Scape, но, надо понимать, данные результаты компанию также не устраивают. Как следствие, закрытие проекта сулит меньше суммарных расходов, чем продолжение поддержки мёртвого творения.

#ubisoft
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ: Assassin’s Creed Rift отложили до следующей весны
Ubisoft работает над королевской битвой во вселенной The Division — инсайдер
Ubisoft работает над ответвлением Immortals Fenyx Rising — инсайдер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
75
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
52
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
50
MetaMask - добавляем любую сеть в 1 клик. О том как работает метамаск и другие кошельки
25

Сейчас обсуждают

Максим
14:47
новость достойная тематики железного портала
В российском McDonald's подорожали бургеры – откуда растут ноги плесневых булок во Вкусно и точка
Kira625
14:46
Слабовато, слабовато. Больше приёмов в твоём арсенале нет?
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
Bigg
14:44
Ребрендинг им нужен, под рф
Авторы инди-хоррора Refund Me If You Can предложили пройти их игру менее чем за два часа — в таком случае они вернут деньги
Николай Владимирович
14:43
Ryzen 3100, 16g памяти и видео 1660 super, играю в фар край 6 на ультрах (FHD), но очень редко бывает падает ФПС меньше 30.
Робот сломал 7-летнему шахматисту палец за преждевременный ход
Ирина Рыбак
14:43
Брин не расстроился, Брин просто разводится, а ты повелся на хрень от журналюг, которую Маск уже опроверг.
Глава Google Сергей Брин разводится с женой,которая изменила ему с Илоном Маском
eds
14:39
Да почти везде так, на том же Али 5800X3D стоит $500, хотя там же 5800X стоит $270, почти в 2 раза дороже, неадекватное ценообразование за увеличенный кэш, который дает преимущество лишь в ограниченно...
AMD Ryzen 7 5800X3D в США можно купить за $419
VseUmrem
14:37
вы описали тот же маятник, просто сферический.
Пермский студент сделал продвинутую версию портативной зарядки, которую не нужно заряжать
linux4ever
14:37
Это без налогов.
AMD Ryzen 7 5800X3D в США можно купить за $419
Derelict
14:36
Какой виртуалбокс, болезный? Виртуалбокс не умеет проброс железа в ВМ. Хостом должен быть linux, пробросавыются видеокарты в виртуалки, через vfio-pci, гипервизор KVM.Если охота можно кинуть две краты...
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
taurus88
14:36
то есть то что алдер лейки в целом быстрее вермееров это так, ничего не значит?
Intel будет выпускать процессоры по заказу MediaTek
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем