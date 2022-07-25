У Ubisoft последнее время дела как сажа бела: релизы отодвигаются, новые игры пересматриваются, старые проекты теряют контентную поддержку. На фоне всего этого безобразия журналист VentureBeat и по совместительству инсайдер Джефф Грабб сообщил, что компания намеревается полностью закрыть свой аркадный спортивный проект Roller Champions.
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Насколько известно Граббу из его источников, поддерживать Roller Champions в Ubisoft намереваются до третьего внутриигрового сезона включительно, после чего проект отправят на покой. Учитывая, что Roller Champions продемонстрировала крайне слабые результаты, решение вполне закономерное и естественное.
Релиз Roller Champions состоялся всего два месяца назад — 25 мая. Формально игра показала себя лучше, чем недавний трескучий провал Ubisoft в лице «королевской битвы» Hyper Scape, но, надо понимать, данные результаты компанию также не устраивают. Как следствие, закрытие проекта сулит меньше суммарных расходов, чем продолжение поддержки мёртвого творения.