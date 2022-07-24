Разработчики из независимой команды Sungame Studio выпустили самобытный инди-хоррор Refund Me If You Can, который привлёк внимание общественности по одной уникальной причине. Авторы игры предлагают покупателям своего рода вызов: пройти сюжетную кампанию менее чем за два часа. Если условие будет выполнено, то разработчики вернут покупателю деньги.
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Собственно, сделать возврат при выполнении условий от Sungame Studio получится в любом случае, поскольку такие условия по времени пребывания в игре оговорены даже в пользовательском соглашении Steam. Объяснить самоуверенность авторов Refund Me If You Can, скорее всего, можно внутренним устройством сюжетной кампании. В подобных инди-хоррорах очень много загадок подаётся игроку без всяких подсказок, а для их решения порой требуется выполнить ряд крайне неочевидных действий. Легендарный P.T. от Хидео Кодзимы тоже этим славился.
Refund Me If You Can расскажет историю девушки по имени Сара, а местом действия станет ночной кошмар героини, из которого ей нужно будет выбраться. Сделать это не так просто (иначе разработчики не были бы такими уверенными в своём челлендже). Девушка во сне исследует огромный лабиринт, имеющий сотню разных путей, но только один из них окажется по итогу верным. К тому же, во время прохождения игроку будет досаждать преследующий его монстр, да и плохо освещённые локации тоже здесь не в помощь.
Похоже, некоторому количеству игроков идея Sungame Studio приглянулась. На момент публикации данного материала Refund Me If You Can собрала 78 % положительных отзывов из 19 написанных.