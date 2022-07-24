Разработчики наконец-то собрались с силами и огласили дату выхода.

Студия SCS Software заслужила репутацию коллектива, анонсирующего дополнения за многие-многие месяцы (а иногда даже годы) до их формального поступления в продажу. Не стал исключением и аддон Montana для симулятора дальнобойщика American Truck Simulator, призванный добавить в игру локации из штата Монтана со всеми сопутствующими им особенностями. Долгое время SCS Software отказывалась называть точную дату выхода, но сегодня девелоперы всё же отыскали в глубине своей души совесть и сообщили, что отправиться в данный северо-западный штат можно будет уже 4 августа.

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Вместе с тем нашему вниманию представили сопутствующий видеоролик под убойный саундтрек, в котором можно полюбоваться красотами Монтаны, мысленно готовясь к покорению трасс «Штата сокровищ».